Μακρυά από τα @work μελάνια του πλαισίου

Τα @work ανταλλακτικά μελάνια για εκτυπωτές έχουν χαμηλότερη τιμή από τα αντίστοιχα αυθεντικά (πχ HP). Υποθέτω πως οι κεφαλές που χρησιμοποιούν είναι ανακυκλωμένες και το μελάνι ξαναγεμισμένο. Συνολικά έχω 3 εμπειρίες με αυτά. Ένα μαύρο που είχα πάρει και το χρησιμοποίησα αμέσως, χρειάστηκε πρώτα καθαρισμό κεφαλών για να εκτυπώσει σωστά. Η διαδικασία καθαρισμού ως γνωστών ξοδεύει μελάνι και δε συνηθίζεται σε καινούριο ανταλλακτικό. Είχα πάρει ένα έγχρωμο και δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα.

Last but not least, είχα πάρει ένα μαύρο και το άνοιξα μετά από ένα χρόνο και το χρησιμοποίησα . Η συσκευασία είχε ημερομηνία λήξης ως το τέλος του 2013 (2 χρόνια ακόμα από την ημερομηνία αγοράς). Το μελάνι δε λειτουργούσε. Έκανα τα 3 στάδια καθαρισμού του εκτυπωτή: απλός καθαρισμός, μερική πλήρωση, πλήρωση. Δε δούλεψε με κανένα. Τα 2 τελευταία στάδια καθαρισμού ξοδεύουν πολυυυύ μελάνι. Οπότε όταν το πήγα στο plaisio (εθν.

αντιστάσεως στη Θεσ/νίκη) μου είπαν ότι το μελάνι είναι άδειο και ότι το ζύγισαν κιόλας. Δεν πείστηκαν για αυτά που τους είπα. Επίσης τους φάνηκε περίεργο που το πήγα εκεί μετά από ένα χρόνο (παρά το ότι η συσκευασία είχε ημερομηνία λήξης για 2 χρόνια).

Επειδή ο τεχνικός επέμενε να μη μου το αλλάξει, απευθύνθηκα στο διευθυντή. Τελικά, πάλι δεν έγινε κάτι.. Το θέμα δεν είναι τα 10 ευρό που κόστιζε αλλά το ότι είναι εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας τα μελάνια και δεν έχουν την “υποστήριξη” που θα άρμοζε σε τέτοιο προϊόν. Επίσης είχα σκοπό να πάρω ένα laptop αλλά με όλη αυτή την ιστορία ξενέρωσα και προφανώς δε θα το πάρω από το πλαίσιο.

Αν αυτή είναι η εξυπηρέτησή τους για τα μελάνια @work, απορώ ποια είναι για τις άλλες μάρκες του πλαισίου: turbo X. Δε θέλω να γενικεύσω αλλά όπως και να έχει δε θα το ρισκάρω.