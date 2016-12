Υλικό που υπόσχεται ότι δεν λερώνει;

Όπως μπορείτε να δείτε και από το παρακάτω (διαφημιστικό) video το Ultra Ever Dry πρόκειται για ένα υλικό που αφού ψεκαστεί πάνω σε (σχεδόν) οποιαδήποτε επιφάνεια την καθιστά αδύνατη να συγκρατήσει ότι υγρό πέσει πάνω της.

Αν και τα παραδείγματα του video θυμίζουν περισσότερο telemarketing, η Ultra Tech ισχυρίζεται ότι η μοναδική αυτή ‘εφεύρεση’ που κάνει χρήση της νανοτεχνολογίας, θα φέρει την επανάσταση.

Ενδεχομένως να έχουν και δίκιο αν ισχύουν όσα λένε, εσείς τι πιστεύετε;

Υ.Γ. Ναι πάει τουλάχιστον ένας χρόνος από το τελευταίο μου post, better late than never huh;