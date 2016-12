Corsair K70 LUX RGB unboxing

Μετά από πρακτικά 4 χρόνια μη ενεργής παρουσίας, το Wiggler παραμένει μη ενεργό με εξαίρεση αυτό το post! Αγόρασα το Corsair K70 LUX RGB με Red Cherry MX switches και σκέφτηκα να κάνω ένα πολύ πρόχειρο unboxing. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ καλύτερο μέρος για να το ποστάρω, οπότε there we are!

Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι το πρώτο μου mechanical keyboard. Δεν έχω εμπειρία από mechanical switches εκτός ενός switch tester που αγόρασα το οποίο περιείχε red, black, blue, brown. Ενώ αρχικά έκλινα προς blue ή brown, κατέληξα σε red.

Περισσότερα, στο video (το οποίο έχει κάποια μικρά λαθάκια) …